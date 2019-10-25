Концерт в честь 10-летия «Крокуса»: Лолита обнажила «тыл», а Топурия — грудь

Портал Teleprogramma.pro проследил за нарядами звездных гостей на мероприятии #10летlive в «Крокус Сити Холле».

На концерте, посвященном десятилетию концертного зала «Крокус Сити Холл» выступили даже те, кто не жалует сборные концерты, а уж тем более, шумные вечеринки…

Вечером 24 октября здесь были замечены Дима Билан, Любовь Успенская, Пелагея, Григорий Лепс и многие другие.

Музыка была самая разная: начиная от мелодичных романсов Успенской до безудержного драйва, который дарили артисты лейбла Black Star.

Не менее разношерстными оказались и наряды звездных гостей. Перья, камни, блестки, прозрачные ткани и роскошные вечерние платья. Давайте рассмотрим самые впечатляющие!

В черных шелках сверкала телеведущая Юлия Барановская, которая пришла на вечер с продюсером Андреем Сорокиным. Образ ей подобрала подруга — Инна Жиркова (жена футболиста Юрия Жиркова — Прим.ред.).

«Тут все мои друзья. Пришла слушать хорошую музыку», — заметила ведущая «Мужское/Женское».

В роковом черном пришла и певица Любовь Успенская. Певица выбрала декольтированное платье, а плечи прикрыла прозрачной накидкой.

Невероятно женственным оказался и образ певицы Жасмин. Мама троих детей в очередной раз доказала, что нет «ничего невозможного», и продемонстрировала фантастическую фигуру в длинном черном платье в пол. Талию звезда подчеркнула кожаным ремнем.

А самым пикантным, пожалуй, оказался наряд певицы Лолиты Милявской. Знаменитость примерила корсет с прозрачными брюками от друга Игоря Гуляева.

«Почти все мои наряды от Игоря Гуляева. И концертные, и для мероприятий. Он мой близкий друг и шьет уже без примерок. Вообще Игоря я называю в шутку своим «однояйцевым близнецом». Мне кажется, мы должны были родиться от одной матери. Поэтому он спокойно может остаться у меня дома ночевать, а потом я приготовлю ему завтрак», — призналась певица.

Продемонстрировать разом все прелести решила и солистка «А-Студио» Кэти Топурия. Приехав на концерт в крошечном белом платье и босоножках на высоченных шпильках, она добавила, что захотела в этот день «выглядеть именно так».

«Я же пришла на день рождения. А на празднике нужно быть нарядной», — заметила она.

Похулиганила с нарядом и артистка Black Star Клава Кока. Автор хитов «Зая», «Влюблена в МДК» появилась в огромном свитшоте и лаковых сапогах-чулках.

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«Да, я часто надеваю платья, но сегодня решила, что это будет самый уместный образ. Ведь мы зажигаем!», — прокричала певица в микрофон.

В красном кожаном пиджаке фотографировалась и певица Валерия. А вот девочки из «Фабрики» и вовсе вспомнили лихие 90-е, появившись на концерте в огромных спортивных олимпийках и прозрачных чулках.

Пелагея же, которая в последнее время отдает предпочтение невероятно женственным образам, на этот раз вспомнила о давно забытом этническом стиле и своей главной визитной карточке — кокошнике.

А чей наряд понравился больше всех вам?