Журналисты рассекретили нового возлюбленного Кети Топурии

Кети Топурия год назад рассталась с рэпером Гуфом. Это был первый роман певицы после расставания с мужем Львом Гейхманом. А этим летом девушка намекнула, что снова влюблена. Подтверждений долго ждать не пришлось. 1 октября она опубликовала фото, на котором ее целует в нос брутальный мужчина. Его лицо в кадре видно не было. Поклонники начали гадать, кто этот человек, который завоевал сердце красавицы.

Сама Кети призналась в любви своему новому избраннику. Вскоре журналисты выяснили, что на снимке с ней запечатлен дипломат и известный бизнесмен Лев Деньгов. Как оказалось, 8 июня он праздновал свой день рождения в родном Минске. И Топурия приехала, чтобы лично его поздравить. Более того, в соцсетях она называет его «моя бесконечность». А вот Деньгов подписался в Instagram на аккаунт ее дочери и подруг.

По некоторым данным, Льву 35 лет, и он возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию, а также у мужчины есть свой бизнес. А несколько лет назад он сменил имя, так как в Минске его знали совсем не как бизнесмена, а как участника коллектива «Арбат» Павла Гузбанд. Он даже был секс-символом на белорусской эстраде, но потом у него возникли разногласия с коллективом. Музыкальную карьеру Деньгов завершил.

К слову, за плечами бизнесмена два брака. От первой супруги у него есть наследник Леонид. Второй женой мужчины была тусовщица Ирина Рак. Три года назад у них родилась дочь, но, к несчастью, она умерла спустя несколько месяцев после родов. А вскоре после этого Лев ушел от супруги, сообщает портал Super.

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