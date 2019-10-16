Топурия и ее новый возлюбленный познакомили своих детей

Кети Топурия в прошлом году рассталась с рэпером Гуфом. Это произошло сразу после того, как выяснилось, что у артиста была молодая любовница Яна Шевцова. Он был раздосадован тем, что его интрижка стала достоянием общественности. А вот Кети позже заверила, что быстро простила рэпера. Этим летом они попытались снова сойтись, но из этого ничего не вышло. По словам певицы, она остыла к Гуфу и с этим ничего нельзя сделать.

больше по теме Топурия намекнула на скорую свадьбу с дипломатом На пальце певицы появилось роскошное кольцо, похожее на обручальное.

Однако долго солистка группы «А-Студио» не была одинока. В конце лета появились слухи, что у нее новый роман. А в сентябре она опубликовала снимок с таинственным незнакомцем. Им оказался дипломат Лев Деньгов. В новом интервью певица призналась, что они познакомились на вечеринке в честь дня рождения бизнесмена. Тогда они обменялись словами в гримерке, а затем стали каждый день созваниваться. По словам Топурии, она влюбилась с первого взгляда.

Также артистка отметила, что своего избранника ласково называет Пашуля. На самом деле, дипломата зовут Павел Гузбанд. Более того, она призналась, что уже познакомилась с его детьми от прошлых отношений. За плечами мужчины два брака. От первой супруги у него есть сын, а также восьмилетняя дочь. «Он как раз зашел в гримерку, потому что мальчик захотел со мной сфотографироваться», — пояснила Кети. Она уверена, что дети в курсе того, что теперь их папа встречается с певицей.

Сама Топурия успела познакомить возлюбленного с дочкой Оливией. «Они познакомились. Все хорошо», — лаконично заключила девушка в интервью на YouTube-канале Peopletalk TV. Она не скрывает, что сейчас живет с мамой. Родительница помогает ей приглядывать за наследницей. Однако артистка планирует в скором будущем начать жить отдельно.

«Мы, наверное, уже скоро переедем», — заметила Кети, но не стала уточнять, будет ли дочка жить с ней.

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