«Я ей гожусь!»: Харламов прокомментировал постельную сцену Асмус

Шоумена засыпали вопросами о том, как он позволил жене сняться в откровенной роли.

Юморист Гарик Харламов отреагировал на чрезвычайный интерес публики к постельным сценам в фильме «Текст» по роману Дмитрия Глуховского. Напомним, прокат картины стартовал 24 октября и в ней играет супруга звезды Comedy Club — актриса Кристина Асмус. Собственно, откровенные сцены, о которых идет речь, исполнены ею.

И вот на мужа артистки посыпались многочисленные вопросы о том, как он позволил своей благоверной сниматься в подобном непотребстве. Какое-то время Гарик терпел, но затем написал в Instagram ответ всем, кого интересует обнажение на экране его жены.

«Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем. Теперь, когда вы обсудили эту сцену и завалили меня вопросами, пойдите и посмотрите все-таки, о чем кино вообще. Моя жена — актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета», — высказался юморист.

Он признал, что сцена очень откровенная, но тут же отметил, что, когда смотрит другое кино, у него не возникает вопросов, как актеры позволяют себе обнажаться и совокупляться на камеру. Для примера шоумен вспомнил актрис Шэрон Стоун, Анджелину Джоли, Монику Беллуччи и Эмилию Кларк, которые тоже запомнились зрителям по откровенным сценам. Харламов напомнил публике, что на экране они видят не актера, а его персонажа.

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Также он назвал фильм «Текст» очень хорошей работой и отметил, что гордится своею женой, блистательно выполнившей сложную актёрскую задачу. В конце поста, правда, артист пошутил, что создателям картины все равно не поздоровится, когда он до них доберется.