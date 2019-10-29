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«Мне было так страшно!»: Барановская рассказала о тернистом пути к успеху

Юля подчеркнула, что никогда не хотела доказывать что-либо бывшему мужу.

«Мне было так страшно!»: Барановская рассказала о тернистом пути к успеху
Юлия Барановская/Фото: https://www.instagram.com/p/B1w869dBpd4/

Юлия Барановская призналась, что никогда не мечтала соперничать с Андреем Аршавиным в успешности. В студии передачи «А поговорить?» телеведущая обсудила с Ириной Шихман все волнующие ее вопросы распавшегося брака с футболистами. Юлия отметила, что, будучи замужем, она соглашалась на роль второго плана, однако после того, как семья распалась, она смогла реализовать скрытый потенциал.

Барановская подчеркнула – сейчас многие говорят о том, что она стала знаменитой Аршавину назло. Однако она сама уверена – это не так.

«Боже мой, это до сих пор говорят и пишут. Когда мне говорят: «Ты доказала, после развода рванула, стала известная…». Ты просто не понимаешь, в каком состоянии я тогда была. У меня не было этой цели!», — откровенно призналась она.

Барановская вспомнила разговор с главредом журнала Tatler Ксенией Соловьевой. Тогда руководитель сказала Юлии, что она была уверена – бывшая жена футболиста никогда не встанет на ноги снова после того предательства.

«Мне было так страшно! Но я никогда не думала о том, чтобы кому-то что-то доказать. Был даже момент, когда я хотела проситься устроиться в лондонский ресторан. Может быть потому что не было цели кому-то что-то доказывать, прощание случилось легче», — резюмировала она.

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Андрей АршавинБарановская личная жизньБарановская новостиПрограмма "А поговорить?"Юлия Барановская
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«Мне было так страшно!»: Барановская рассказала о тернистом пути к успеху
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