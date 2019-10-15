Барановская обратилась к врачам скорой помощи с важными словами

Совсем недавно Юлии Барановской пришлось обратиться к врачам, когда ее 13-летний сын Артем получил двойной перелом руки. А уже сегодня телеведущая обратилась к фельдшерам «скорой помощи».

Поздравляя службу скорой помощи Москвы со столетием, Барановская записала видео и опубликовала его на своей странице в Instagram. «Вы первые, кто рядом в самые сложные минуты нашей жизни», — заявила Юлия. Она подчеркнула, что у «скорой» никогда не бывает выходных и фельдшеры готовы работать в праздники. Она отметила, что врачи всегда находятся «на страже нашего здоровья».

«Спасибо вам за ваш труд. Живите долго и счастливо!» — пожелала Барановская медикам.