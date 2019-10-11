Юлия Барановская в слезах рассказала о травме сына

Телеведущая в своем микроблоге рассказала историю о том, как ее сын Артем получил двойной перелом. При этом сама Юлия не скрывала слез.

Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками неприятной новостью. Ее 13-летний сын Артем получил двойной перелом руки со смещением. Однако после визита в больницу Юлия забрала мальчика домой. Она рассказала, что ему «все поправили, загипсовали» и теперь нужно ждать выздоровления.

Результатом травмы стало то, что важный матч Россия-Шотландия семье пришлось смотреть не на стадионе, а дома, по телевизору. Тем не менее, младший сын ведущей, Арсений, отправился-таки на игру вместе с женой футболиста Юрия Жиркова Инной. Юлия поделилась фотографией сына и подруги, смотрящих матч.