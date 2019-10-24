ЗВЕЗДЫ

Неожиданная пара: Барановская вышла в свет с продюсером Артемом Сорокиным

Узнаваемые персоны отметились на концерте в честь 10-летия «Крокус Сити Холла».

Неожиданная пара: Барановская вышла в свет с продюсером Артемом Сорокиным
Юлия Барановская вышла в свет с мужчиной. Фото: globallookpress.com

Вечером 24 октября Москва отмечает 10-летие «Крокус Сити Холла». На праздничном концерте ожидается выступление Григория Лепса, Леонида Агутина, Димы Билана, группы «Би-2», Валерий Меладзе, Сергей Лазарев и других звезд. Одним из первых именитых гостей празденства стала телеведущая Юлия Барановская. Бывшая гражданская супруга Андрея Аршавина явилась на шоу не одна, а в компании продюсера Артема Сорокина.

Мужчина известен тем, что работает на канале World Fashion Chanel и устраивает отличные вечеринки.

«Пришла послушать хорошую музыку, здесь будет петь много моих друзей», — поделилась Барановская с журналистами.

Юлия Барановская
Юлия Барановская и Артем Сорокин на концерте #10летlive. Фото: Кристина Десятова.

Напомним, телеведущая девять лет прожила с известным футболистом, родила от него троих детей, но брак пара так и не стала скреплять. С тех пор серьезных кандидатов на ее руку и сердце не замечалось.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Крокус Сити Холл»выход в светконцертЮлия Барановская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Неожиданная пара: Барановская вышла в свет с продюсером Артемом Сорокиным
Интересно?
Поделись с друзьями: