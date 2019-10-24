Неожиданная пара: Барановская вышла в свет с продюсером Артемом Сорокиным

Вечером 24 октября Москва отмечает 10-летие «Крокус Сити Холла». На праздничном концерте ожидается выступление Григория Лепса, Леонида Агутина, Димы Билана, группы «Би-2», Валерий Меладзе, Сергей Лазарев и других звезд. Одним из первых именитых гостей празденства стала телеведущая Юлия Барановская. Бывшая гражданская супруга Андрея Аршавина явилась на шоу не одна, а в компании продюсера Артема Сорокина.

Мужчина известен тем, что работает на канале World Fashion Chanel и устраивает отличные вечеринки.

«Пришла послушать хорошую музыку, здесь будет петь много моих друзей», — поделилась Барановская с журналистами.

Напомним, телеведущая девять лет прожила с известным футболистом, родила от него троих детей, но брак пара так и не стала скреплять. С тех пор серьезных кандидатов на ее руку и сердце не замечалось.