Кафельникова и Фараон воссоединились после расставания

Модель Алеся Кафельникова возобновила отношения с рэпером Фараоном. Два года назад исполнитель и дочь знаменитого теннисиста впервые вышли в свет вместе, но отношения пары длились недолго – уже в начале 2018 года молодые люди расстались. По слухам, именно рэпер решил прекратить отношения. Фанаты влюбленных тогда отмечали, что очень жалеют о разрыве, и даже пытались примирить Алесю и Глеба.

На днях стало известно, что Кафельникова и Фараон вновь вместе. Музыкант появился на вечеринке своей возлюбленной в честь 21-летия. Сама Кафельникова опубликовала в Instagram видео, на котором сначала задувает свечи, а затем страстно целуется с избранником.

«You are my sun, my moon and all my stars», – подписала она ролик.

Журналисты предполагают, что примирение пары произошло еще во время поездки Кафельниковой в Лондон. Девушка неоднократно выкладывала из Великобритании снимки с неоднозначными подписями про любовь.