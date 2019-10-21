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Кафельникова забила тревогу из-за пропавшей подруги-модели

О произошедшем дочь российского теннисиста рассказала на личной страничке в Instagram.

Кафельникова забила тревогу из-за пропавшей подруги-модели
Алеся Кафельникова (Фото: Globallookpress.com)

Дочь 45-летнего Евгения Кафельникова — Алеся — бьет тревогу на личной страничке в Instagram. По словам модели, она не может связаться со своей близкой подругой. 20-летняя наследница российского теннисиста утверждала, что Аниту (Так зовут пропавшую, — Прим. ред.) вот уж сутки разыскивают ее родители.

Организовав поиски девушки, близкие пропавшей никаких комментариев о произошедшем не давали. Алеся уточнила, что ее подруга не вернулась домой с работы и перестала отвечать на телефонные звонки.

«Все ищем ее, семья в шоке, вчера после работы не вернулась домой», — отметила Кафельникова, опубликовав в Instagram фото подруги-модели, в надежде, что кто-то из пользователей Сети сможет узнать Аниту по приметам на снимке.

Всех тех, кто может что-то сообщить о пропавшей девушке, манекенщица просила позвонить ее родителям. Однако, по последней информации, Анита нашлась, девушка потерла телефон, об этом сообщили близкие модели. Передает телеграмм-канал Mash.

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Кафельникова забила тревогу из-за пропавшей подруги-модели
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