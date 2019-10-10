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Кафельникова встретилась с бывшим парнем в Лондоне

Дочь теннисиста призналась, что ее экс-возлюбленный рэпер Фараон фотографировал ее в столице Великобритании.

Кафельникова встретилась с бывшим парнем в Лондоне
Алеся Кафельникова. Фото: Михаил Фролов/КП

Бурный роман дочери Евгения Кафельникова Алеси с рэпером Фараоном в течение двух лет был одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. После разрыва отношений у Алеси был сложный период в жизни. Однако в последнее время она снова вернулась к работе моделью и делает большие успехи на этой стезе. 

Тем не менее, сейчас девушка снова заставила поклонников обсуждать свои отношения с экс-бойфрендом. На днях модель разместила в своем микроблоге несколько фотографий, сделанных на фоне лондонских достопримечательностей. Подписчики подметили тот факт, что на снимках она похожа на Фараона, на что Алеся тут же заявила, что именно он сделал эти фотографии. 

Впоследствии Кафельникова удалила комментарий. Однако поклонники продолжили обсуждать тему, в частности, на странице самого Фараона. Там появилась информация о том, что певец действительно находится в Лондоне. 

Напомним, накануне порадовала поклонников необычным фото в пышном белом платье. Снимок вызвал бурю восторга у подписчиков Алеси. 

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PharaohАлеся КафельниковаЛондонФараон
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Кафельникова встретилась с бывшим парнем в Лондоне
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