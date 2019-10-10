Стильно и лаконично: Кафельникова сфотографировалась в свадебном платье

Алеся Кафельникова больше года назад заставила понервничать своих родных. Она влюбилась в рэпера Pharaoh, а потом начала вести себя странно, ушла из дома. Она поссорилась с родными, которые поместили ее в клинику. С возлюбленным модель рассталась, а после нескольких месяцев, проведенных на Бали, вернулась к нормальной жизни.

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Вот уже полгода Алеся активно занимается своей карьерой. Она недавно приняла участие в показе Burberry на London Fashion Week вместе с Ириной Шейк. Была замечена девушка и на модном показе в Милане. Более того, Кафельникова помирилась со своим отцом Евгением, который является известным теннисистом. Похоже, что модель отпустила прошлое. На днях она даже снялась в новой фотосессии, представ в образе невесты.

На новом фото Алеся позирует в белоснежном пышном платье без бретелек и кружев. Волосы девушки уложили гелем, а на лицо нанесли неброский макияж. Сказочный и в то же время лаконичный образ подчеркнул хрупкую фигуру модели. Кафельникова позировала во дворе старинного здания, что создало таинственную атмосферу. Некоторые поклонники восхитились ее нарядом.

«Какая красивая», «Нереальная», «Словно принцесса», «Потрясающее платье», «Какая невеста, просто сказочно», «Алеся, ты богиня. Такой нежный лебедь», «Идеальное платье без излишеств», «Это любовь», — прокомментировали пост подписчики. К слову, по неизвестным причинам Кафельникова удалила фото, но оно успело разойтись по Сети.

А вам понравился такой свадебный образ?