Федункив затроллила Майами за недостаток интеллекта

Актриса Comedy Woman Марина Федункив затроллила Олега Майами, намекнув на его пробелы в знаниях. Певец и экс-участник «Дома-2» разместил в личном микроблоге в Instagram провокационный снимок, на котором он предстал перед аудиторией в одном полотенце. В кадре атрибут того и гляди сползет с накаченного тела исполнителя.

Не смогла пройти мимо жаркой фотосессии 48-летняя Федункив. Сначала она по достоинству оценила внешние данные шоумена, назвав его Аполлоном. Затем же, в свойственной для себя манере, Федункив намекнула, что Майами стоит развивать кругозор.

«Если че, загугли, чтоб не подумал, что с фигней тебя какой-то ассоциирую», — поиронизировала она.

Саркастичная реплика вызвала шквал едких комментариев. «Марина как всегда», «Это вы сейчас так тонко намекнули, что он не очень умный?» — пишут они. Сам Майами, впрочем, ни на комплимент, ни на провокацию отвечать не стал.