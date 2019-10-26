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Федункив затроллила Майами за недостаток интеллекта

Актриса комедийного жанра отправила артиста искать информацию про Аполлона.

Федункив затроллила Майами за недостаток интеллекта
Марина Федункив/Фото: https://www.instagram.com/p/BxC6hyTBvz4/

Актриса Comedy Woman Марина Федункив затроллила Олега Майами, намекнув на его пробелы в знаниях. Певец и экс-участник «Дома-2» разместил в личном микроблоге в Instagram провокационный снимок, на котором он предстал перед аудиторией в одном полотенце. В кадре атрибут того и гляди сползет с накаченного тела исполнителя.

Не смогла пройти мимо жаркой фотосессии 48-летняя Федункив. Сначала она по достоинству оценила внешние данные шоумена, назвав его Аполлоном. Затем же, в свойственной для себя манере, Федункив намекнула, что Майами стоит развивать кругозор.

«Если че, загугли, чтоб не подумал, что с фигней тебя какой-то ассоциирую», — поиронизировала она.

Саркастичная реплика вызвала шквал едких комментариев. «Марина как всегда», «Это вы сейчас так тонко намекнули, что он не очень умный?» — пишут они. Сам Майами, впрочем, ни на комплимент, ни на провокацию отвечать не стал.

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Федункив затроллила Майами за недостаток интеллекта
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