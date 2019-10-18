Марина Федункив примерила костюм Пеннивайза из фильма «Оно»

Актриса призналась, что опоздала с хайпом на Джокера.

48-летняя участница юмористического шоу Comedy woman Марина Федункив в последнее время занялась своей внешностью, фигурой и вообще, общим состоянием – начала ходить в спортивный зал, рассуждает о диетах. И результаты дают свои плоды, которые позволяют ей демонстрировать и стройные ноги, и декольте.

Видимо, сосредоточив внимание на себе, Марина несколько выпала из последних культурных событий. На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала шуточную публикацию. На снимке, которым поделилась Федункив в Сети, она запечатлена в костюме Пеннивайза из фильма ужасов «Оно».

«Когда уже все хайпанули на Джокере, а у тебя очень медленный интернет …», — подписала фотографию артистка.

На этот снимок бурно отреагировали подписчики Марины в Instagram. Многие признались, что они всерьез начали переживать за психологическое состояние звезды.

больше по теме Федункив показала роскошное декольте в алом платье в честь 48-летия 27 августа актриса и участница шоу Comedy Woman принимает поздравления.

Напомним, не так давно актриса показала фанатам забавное видео со своей собакой. Публикация собрала большое число лайков и одобрительных комментариев.