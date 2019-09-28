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Марина Федункив поделилась мнением о диетах

Комедийная актриса пошутила, что за 14 дней ограничений потеряла две недели из жизни.

Марина Федункив поделилась мнением о диетах
Марина Федункив/Фото: https://www.instagram.com/p/B1qSZSlh3p8/

Актриса Comedy Woman Марина Федункив села на диету. Один из приемов пищи артистка опубликовала в микроблоге. На кадрах видно, как знаменитость с аппетитом уплетает торт под названием «Москва». Мужской голос за кадром с удивлением заявляет: «Ты же говорила, что после шести есть не будешь? На всю «Москву» губу раскатала». На это Федункив ему со смехом отвечает: «Потому как «Москва» кусок лакомый».

Уже в следующем эпизоде Марина доедает уже «Наполеон», чем немало шокирует своего невидимого собеседника. На упреки, не переборщила ли она, Федункив оправдывается: «Я «Наполеону» за Москву отомстила». Далее слышится всеобщий смех.

Сама актриса чуть позже высказала свою позицию по поводу различных диет. Она в свойственной ей форме заявила, что 14 дней ограничений – две потерянных недели из жизни.

Отметим, что в последнее время многие поклонники Марины отмечают ее превосходную физическую форму. Постройневшая Федункив удивила аудиторию подтянутыми ногами во время одного из выпусков юмористического шоу. Еще тогда россияне поспешили узнать у комедиантки, что именно ей пришлось сделать, чтобы похудеть.

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Comedy WomanдиетаедаМарина ФедункивтортФигура
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Марина Федункив поделилась мнением о диетах
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