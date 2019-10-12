«Просто бес попутал»: Майами принес извинения Фадееву

Музыкант Олег Майами в Instagram принес извинения продюсеру Максиму Фадееву, которого ранее оскорбил.

«Хочу обратиться к Максиму Фадееву. За время нашей работы произошло много всего хорошего. Я всегда был благодарен за все. Всегда считал тебя своим отцом. Я не мог представить, что я могу себя так проявить. Свою слабость. Я не имел никакого права публично оскорблять тебя. Я не могу спокойно жить, осознавая, что я это сделал. Я живу с этим камнем и с желанием извиниться. Вряд ли ты меня примешь, вряд ли ты мне поверишь», — заявил Олег Майами.

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Музыкант заметил, что теперь мечтает встретится с Фадеевым. Этап работы с продюсером он назвал лучшим в своей жизни. «Пока не встретимся я не смогу спокойно жить. Хочу публично извиниться. Я очень жалею, что я сделал. Мне безумно стыдно. Просто бес попутал», — добавил Олег Майами.

Напомним, что несколько месяцев назад после скандала вокруг Наргиз Закировой и Фадеева Олег Майами нелестно отозвался о продюсере. Он заявил, что Наргиз «сбежала от жирного». Сам Фадеев на этот счет не высказывался.