НОВОСТИ

«Просто бес попутал»: Майами принес извинения Фадееву

Музыкант теперь мечтает о личной встрече с продюсером.

«Просто бес попутал»: Майами принес извинения Фадееву
Майами принес извинения Фадееву/globallookpress.com

Музыкант Олег Майами в Instagram принес извинения продюсеру Максиму Фадееву, которого ранее оскорбил.

«Хочу обратиться к Максиму Фадееву. За время нашей работы произошло много всего хорошего. Я всегда был благодарен за все. Всегда считал тебя своим отцом. Я не мог представить, что я могу себя так проявить. Свою слабость. Я не имел никакого права публично оскорблять тебя. Я не могу спокойно жить, осознавая, что я это сделал. Я живу с этим камнем и с желанием извиниться. Вряд ли ты меня примешь, вряд ли ты мне поверишь», — заявил Олег Майами.

Музыкант заметил, что теперь мечтает встретится с Фадеевым. Этап работы с продюсером он назвал лучшим в своей жизни. «Пока не встретимся я не смогу спокойно жить. Хочу публично извиниться. Я очень жалею, что я сделал. Мне безумно стыдно. Просто бес попутал», — добавил Олег Майами.

Напомним, что несколько месяцев назад после скандала вокруг Наргиз Закировой и Фадеева Олег Майами нелестно отозвался о продюсере. Он заявил, что Наргиз «сбежала от жирного». Сам Фадеев на этот счет не высказывался.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Максим ФадеевНаргиз ЗакироваОлег Майами
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Просто бес попутал»: Майами принес извинения Фадееву
Интересно?
Поделись с друзьями: