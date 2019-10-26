Поргина простила клевету «любовницы Караченцова»

Супруга народного артиста призналась, что продолжать жить без мужа ей помогают друзья и семья.

27 октября народный артист РСФСР Николай Караченцов мог бы отмечать юбилей – актеру исполнилось бы 75 лет. В преддверии важной и памятной даты супруга артиста Людмила Поргина рассказала, как живет без супруга. Актриса призналась, что по-прежнему скучает, ведь с Караченцовым она прожила около 45 лет. Сейчас бороться с хандрой ей помогают друзья из театра, где работал Караченцов, и семья – дети и внуки.

Поргина также призналась КП, что лишь недавно смогла простить «любовницу» мужа – балерину Елену Дмитриеву. Законная супруга неоднократно отмечала, что именно заявления Дмитриевой окончательно подкосили и без того шаткое здоровье актера. После же смерти «любовница» и супруга примирились – Дмитриева попросила у Поргиной прощения.

больше по теме Людмила Поргина могла не стать женой Николая Караченцова В день годовщины смерти актера его верная супруга вспомнила, какой была жизнь с народным артистом.

«Если она решила покаяться, значит, чувствует грех на своей душе. Мне жалко ее», – подчеркнула она.

Поргина вспомнила, что при жизни Николай Петрович прилагал немалые усилия, чтобы оберегать ее и сына. К счастью, разного рода скандалы с внебрачными детьми обошли знаменитую семью стороной. Людмила подчеркивала – были воспитанники детских домов, которые хотели бы породниться с актером, но их она за стремление обрести близкого человека не осуждает, ведь одинокому человеку всегда хочется быть кому-то нужным.