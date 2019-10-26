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Людмила Поргина могла не стать женой Николая Караченцова

В день годовщины смерти актера его верная супруга вспомнила, какой была жизнь с народным артистом.

Людмила Поргина могла не стать женой Николая Караченцова
Николай Караченцов и Людмила Поргина/Фото: https://www.instagram.com/p/s32I5gQejP/

Людмила Поргина могла не стать супругой Николая Караченцова. Об этом она рассказала в день годовщины со дня смерти своего мужа. Актриса вспомнила, что когда она встретила Караченцова, то уже была замужем на тот момент. Однако в момент первой встречи между мужчиной и женщиной промелькнула искра, которую достаточно трудно было скрыть. Поргина призналась – эта симпатия могла ничем не закончиться, не скажи она Караченцову, что влюблена.

«Останься, я тебя люблю». Он был с гитарой, гитара у него упала. Сам он был в пижаме. Это было в гостинице в тапочках. Так и начался нам роман», — вспоминает Людмила Андреевна в передаче «К Юбилею Николая Караченцова».

Когда супруг Поргиной узнал, что актриса хочет развестись с ним, он избил ее.

«Он увез меня в лес и хотел там бросить, чтобы я умерла. Я ударилась головой об машину. Меня парализовало. Когда же он все же выбросил меня из машины, я даже не могла набрать телефон Колин», — отмечает она.

Напомним, Николай Караченцов скончался на 73 году жизни 26 октября, не дожив до своего дня рождения всего сутки. В 2019 году народному артисту могло бы исполниться 75 лет.

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Людмила ПоргинаНиколай Караченцов
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Людмила Поргина могла не стать женой Николая Караченцова
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