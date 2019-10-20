Поргина вспомнила, как первый муж бросал в нее ножи и вилки

Актриса Людмила Поргина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, что не смогла ужиться с первым мужем актером Михаилом Поляком, который злоупотреблял алкогольными напитками. В браке они были всего два года с 1965 по 1967 год. Мужчина скончался в 1995 году.

«С первым мужем мы любили друг друга, но в меня постоянно летели ножи, вилки, сковородки. Только успевала уворачиваться. Я как фехтовальщик прыгала из стороны в сторону. У него все предки пили. Когда он выпивал, то просто терял контроль над собой. Хотел побольнее меня унизить», — заявила Людмила Поргина.

Как сказала вдова Николая Караченцова, именно постоянное пьянство супруга стали причиной их расставания. «Мне было страшно от его поведения. Я порой брала в руки стул и защищалась от супруга», — сказала она.

Поргина уверена, что нужно очень ответственно относиться к выбору спутника жизни. Тогда, конечно, она была еще молода и неопытна, поэтому и совершала ошибки, о которых впоследствии жалела.