Сын Караченцова: «После открытия памятника папе проведем поминки в ресторанчике»

В преддверии годовщины смерти и дня рождения Николая Караченцова корреспондент портала Teleprogramma.pro спросила у его сына, как семья собирается почтить память великого актера.

26 октября исполнится год со дня смерти любимого артиста. Друзья будут вспоминать его даже не в родном театре – из-за смерти Марка Захарова, а точнее, из-за того, что не прошло еще сорока дней после его кончины, вечер памяти Николая Караченцова перенесли на несколько месяцев.

«Официально для всех годовщина смерти и вечер памяти папы будет организован в Ленкоме уже в 2020 году 27 января», — рассказал нам сын Николая Караченцова Андрей.

Поинтересовались мы и датой открытия памятника Караченцову.

«27 октября на кладбище состоится церемония открытия памятника. Будут СМИ, подъедут наши актеры, друзья, папины коллеги по театру. А после открытия уже поедем в ресторанчик», — ответил Андрей Николаевич.

На поминках будут самые близкие

На поминки звать не положено обычаем. Приходят те, кто хочет отдать дань памяти любимому человеку. Но родные могут не пустить за поминальный стол людей, которые не вправе за ним находиться. И это – большой позор.

Стало известно, что Ларису Гузееву за поминальный стол, где чествуют память Николая Караченцова, не посадят. Она нелицеприятно отозвалась о поведении вдовы Николая Петровича на его поминках. Причем, госпожа Гузеева озвучила не свои наблюдения – ее слова базировались на слухах, а сама она на поминках даже не присутствовала.

Вдова актера Людмила Поргина не понимает, почему на нее вылился этот ушат грязи. Тем более, от женщины, с которой, по ее словам, у нее никогда не было конфликтов. В любом случае, Людмила Андреевна уже озвучила свою точку зрения и не собирается больше на этом зацикливаться. Тем более что у нее миллион хлопот по организации годовщины Николая Петровича.

Собирались праздновать день рождения, а пришлось хоронить

Говорят, если человек уходит из жизни в те же дни, когда родился, то это значит, что он выполнил свое предназначение на Земле. Николай Караченцов не дожил до своих 74 лет всего один день.

В последние несколько лет вокруг актера и его семьи роились толпы недоброжелателей. Мол, сидел бы дома, оставил бы по себе хорошую память, не стоит показываться на публике в таком болезном виде. Хотим помнить молодым и здоровым.

Но Караченцов до последних дней выходил к людям, к зрителям, благодарность которых всю жизнь была для него тем, ради чего он, собственно, и жил. И возможно именно эта любовь и позволила Николаю Петровичу прожить еще столько лет после аварии, перечеркнувшей его судьбу.

Все это время рядом с мужем была Людмила Поргина

Она как никто знала все привычки мужа – 43 года брака не прошли даром. Она выхаживала Николая с февраля 2005 года, когда он попал в аварию и был практически обездвижен.

Людмила возила его по реабилитационным центрам, клиникам, хваталась за любые ниточки, за самую мало-мальскую надежду. В ход шло даже иглоукалывание, традиционная китайская и тибетская медицина и лечение в неврологической клинике Пекина.

Никто не верил, что Караченцов хотя бы начнет ходить: слишком уж серьезными были травмы, полученные в результате аварии. Но актер не только встал с инвалидного кресла. Он еще сыграл небольшую роль в кино.

Караченцова стали видеть на театральных премьерах, творческих вечерах и других мероприятиях. Да, он не полностью восстановился, да, ему трудно было передвигаться и говорить, но Караченцов – актер, а без запаха театра актеру не прожить.

Поговаривали, что Николаю Петровичу и сто лет не нужны все эти выходы – с теми болями, которые преследовали его после аварии, он лучше бы посидел дома. Но кто знает: может четыре стены и хандра прикончили бы Караченцова гораздо раньше. Ведь всем известно, что движение – это жизнь. И даже если Поргина заставляла мужа двигаться через силу и боль, то она подарила ему несколько лет жизни, и это дорогого стоит.

Поминальный день Людмила Поргина устроит в ресторане, куда друзья Николая приедут после открытия памятника артисту и церковной поминальной службы.

А какие работы Николая Караченцова в театре и кино любите вы?