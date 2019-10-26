«Чувствую себя свиноматкой!»: жена Николаева снова высказалась о беременности

Юлия Проскурякова отметила, что ее так часто подозревают в интересном положении, что она к привыкла к этому.

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» был посвящен творчеству Игоря Николаева. Артист вспомнил, как начинал свою карьеру, как создал такие хиты, как «Третье сентября» для Михаила Шифутинского и «На недельку до второго», которую исполнил вместе с Игорем Скляром. Появилась в студии и самая главная женщина в жизни артиста — его жена Юлия Проскурякова. Она спела с возлюбленным песню «Две звезды». Во время выступления влюбленные обнялись и закружились в медленном танце.

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Первое, о чем поинтересовался ведущий Андрей Малахов, это о новости, которая недавно облетела Сеть. Из-за неудачного наряда супругу Николаева заподозрили в беременности.

«А я все время беременная. Я чувствую себя свиноматкой! Я все время рожаю и все время беременная. Я к этому уже начинаю привыкать», — с иронией отреагировала Юлия. «Я не беременна. Мне нужно закончить институт сейчас, поэтому пока, прости, муж, беременной не буду», — добавила она.

Композитор поддержал свою возлюбленную. «Столько лет терпел, потерплю и еще», — отметил Игорь Юрьевич. Он подчеркнул, что один раз его жена очень удачно забеременела и подарила ему дочку. «Она смысл нашей жизни», — с улыбкой сказал герой передачи. Как оказалось, каждый раз Николаеву все сложнее расставаться с Вероникой, которой недавно исполнилось четыре года.

«Мне очень тяжело сейчас было от нее уезжать. Я придумывал какие-то причины: Майами — нет, потому что вечером уже вернусь, на работу — она заявила, что поедет со мной на работу. Я попытался объяснить, что папе нужно зарабатывать деньги. Она снова заверила, что поедет с папой деньги зарабатывать. В общем так», — поделился артист.

Проскурякова вспомнила, как недавно к ним в гости приехали дедушка с бабушкой. Они пообщались с внучкой, но из дома дедушка ушел уже с маникюром. Малышка накрасила ему ногти. В студии были показаны забавные видео с дочкой звездной пары. Девочка уже поет папины песни и учится танцевать. Домашние ролики рассмешили гостей в студии.