Звездный стиль

Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности

Певица дала повод думать, что ждет ребенка.

Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности
Юлия Проскурякова. фото: globallookpress.com

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова недавно отпраздновали день рождения дочери. Малышке Веронике исполнилось четыре года. С этим событием девочку поздравили даже Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. А родители устроили праздник по такому случаю. Певец не скрывает, что души не чает в девочке, хоть у него такж есть старшая дочка от первого брака. А его супруга любит делиться семейными фото с крохой.

После родов Проскурякова быстро пришла в форму и вскоре вернулась к работе. А на днях она приняла участие в концерте в Кремле вместе с мужем, приуроченном к Дню работника сельского хозяйства. На сцене артистка предстала в мини-платье с глубоким декольте и декором в виде бусинок и страз. Поклонники вспомнили, что именно этот наряд носила Юлия, когда была беременна. Она специально подбирала образ, чтобы скрыть изменения в фигуре.

Фанаты заподозрили, что певица вновь беременна. К тому же, она заговорила об огурчиках, подогрев слухи. «Прекрасный праздник, кстати, ведь столько всего вкусного и полезного выращивают и производят в России, например, мои любимые луховицикие огурчики. Просто обожаю», — написала она в соцсети. Поклонники стали интересоваться, не ждет ли девушка малыша. Другие восхитились красотой Проскуряковой.

«Юлька!! Цветущий цветочек! Радует наши глаза своим присутствием!», «Любимое „беременное“ платье. Очень интересно», «Очень нежная», «Юля, да вы бомба! Вот повезло вашему мужу!», «С каждым днём все краше. Красотка», «Судя по животику грядет пополнение?», — стали комментировать пост подписчики. Ответа от Юлии они так и не услышали, но некоторые заявили, что разглядели на ее снимке округлившийся живот.

А вы как считаете, 37-летняя Проскурякова беременна или просто так надела любимое платье?

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Тэги:

беременность и родыЗвездный стильИгорь Николаев и Юлия ПроскуряковаЮлия Проскурякова
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Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности
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