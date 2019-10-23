Дети Пугачевой повеселились на вечеринке в честь дочери Николаева

Как известно, Алла Пугачева дружит со многими коллегами по сцене. Она тепло общается с Игорем Николаевым и его женой Юлией Проскуряковой. Они часто бывают друг у друга в гостях и не пропускают семейные праздники. Примадонна даже является крестной мамой дочери супругов Вероники. 8 октября девочке исполнилось четыре года. Но лишь недавно состоялась вечеринка, которую устроили в честь такого события ее родители.

больше по теме Пугачева продемонстрировала стройные ноги в total black look Примадонну сфотографировали в московском ресторане «Ветерок».

Николаев собрал гостей в одном из ресторанов Барвихи. Помещение было украшено декорациями в стиле мультика «Дружба — это чудо». Почти все было сделано в розовых тонах. Именинница выглядела словно принцесса в платье с пышной розовой юбкой. Образ завершили нежные кудри.

На мероприятия были приглашены и наследники Пугачевой шестилетние Лиза и Гарри Галкины. Их развлекали аниматоры в костюмах сказочных героев. Малыши танцевали, играли и веселились. Лиза тоже облачилась в пышную юбку, которую сочетала с джинсовой курткой. Она давно интересуется модой. А Гаррик предпочел светлый джемпер и темные брюки. На снимках, которые появились в Сети, видно, что малышам было хорошо, а маленькая Вероника осталась довольна вечеринкой и подарками.

Николаев и Проскурякова души не чают в девочке. Они у них растет очень активной и любит фантазировать. «Вероника сочиняет мюзикл про Пони-единорога! Сюжет захватывающий! На ночь глядя! Лишь бы не ложиться спать!», — делился недавно артист. Напомним, что от прошлых отношений у него также есть взрослая дочь Юлия. Она живет в США, но часто присылает сестре подарки.