Концерт Пугачевой в Минске может сорваться из-за смерти поэтессы Филипповой

Намеченный на 2 ноября концерт Аллы Пугачевой в Минске может сорваться. 25 октября ушла из жизни автор песен Алла Борисовны и по совместительству ее близкий человек – поэтесса Карина Филиппова-Диодорова. В последние годы деятельница искусства тяжело болела – она перестала видеть, ей ампутировали ноги. Пугачева старалась помочь поэтессе как могла – она привозила Карине деньги и фрукты, а также старалась занять ее разговором.

31 октября Пугачева должна была выехать в столицу Белоруссии, чтобы провести там репетицию сольника. Однако сейчас визит Примадонны под вопросом, ведь именно на этот день намечено прощание с автором ее песен. «Дни.ру» отмечают, что Пугачева совершенно наверняка захочет проводить близкого человека в последний путь на Троекуровском кладбище.