«Как девочка»: помолодевшая Пугачева потрясла худыми ногами соцсети

Алла Пугачева уже практически не выступает, сосредоточившись на воспитании двоих малышей: Лизы и Гарри. Тем не менее Примадонна остается одной из самых популярных представительниц российской эстрады и поклонники с пристальным вниманием наблюдают за ее жизнью.

В эту субботу супруг Максим Галкин похвастался перед фанатами свежим снимком Пугачевой. На фото Алла Борисовна стоит вместе с сыном Гарри и выглядит очень счастливой. Для осенней прогулки она выбрала укороченное пальто красного цвета и ботильоны с золотыми пряжками.

«Аллочка с Гарюшей», — написал Галкин.

Поклонники обратили внимание, насколько стройной выглядит звезда на этом снимке. «Как девочка!», «Боже, какие ножки, не у всех такие в 20 лет!», «Алла Борисовна, вы невероятная, восхищаюсь!» — написали фолловеры.

Пост Максима собрал почти 200 тысяч лайков менее, чем за час. Фолловеры продолжают осыпать Примадонну комплиментами. Добавили свои комментарии и знаменитые коллеги Пугачевой — Юсиф Эйвазов, Анита Цой и Игорь Николаев.