«Ей ампутировали ноги, и она ослепла»: Садальский высказался после смерти Филипповой

Актер Станислав Садальский в Instagram высказался после ухода из жизни замечательной поэтессы Карины Филипповой. Отметим, что песни на ее стихи пели Клавдия Шульженко и Гелена Великанова, Майя Кристалинская и Людмила Зыкина, Алла Пугачева и Валентина Толкунова.

«Последние годы Карина сильно болела, ей ампутировали ноги, и она ослепла. Но даже обезноженная и незрячая, она видела и чувствовала больше, чем мы с вами», — заявил Станислав Садальский.

Как сказал актер, его подруга никогда не унывала. Даже когда осталась без ног она шутила и говорила, что теперь у нее выросли крылья. Как заметил актер, именно эта женщина стояла у истоков создания театра «Современник». Она по праву может считать себя одной из его основательниц.

Как добавил Станислав Садальский, сейчас очень непросто ее мужу Борису Диодорову. По его словам, похороны знаменитости пройдут 31 октября на Новодевичьем кладбище. Отметим, что Карине Филипповой на момент смерти было 85 лет.

Кстати, сам Садальский отметил, что он очень много в свое время писал о Филипповой, которую сильно уважал. По его словам, равных с ее талантом еще надо поискать. Безусловно, эта женщина оставила яркий след. Добавим, что смерть актрисы наступила 25 октября в 17.30. О смерти любимой жены всем журналистам сообщил ее супруг.