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Пугачева забыла слова у песни из-за выскочивших на сцену сына и дочери

По словам Примадонны, для нее появление Гарри и Лизы стало очень неожиданным.

Пугачева забыла слова у песни из-за выскочивших на сцену сына и дочери
Пугачева оконфузилась на юбилейном концерте/http://globallookpress.com

Певица Алла Пугачева в эфире программы «Доброе утро» рассказала о конфузе, который случился на ее юбилейном концерте в апреле нынешнего года. Напомним, что выступление прошло в Кремлевском дворце. Билеты тогда были раскуплены в первый же день продаж за несколько часов.

Алла Пугачева. Фото
Пугачева оконфузилась на своем концерте/http://globallookpress.com

В конце выступления по задумке организаторов на сцену должны были выйти все родные Примадонны. Первыми на сцену вышли Гарри и Лиза. Причем их появление звезда не ожидала. Они сделали это не вовремя, чуть раньше положенного срока. Не так как было ранее отрепетировано. Естественно, что Примадонна на несколько секунд растерялась.

«Я даже слова забыла. Не там вступила… Но это не так важно. Они так вцепились в меня…», — сказала Алла Пугачёва.

Звезда также отметила, что после концерта в столице Белоруссии Минске 2 ноября она не скоро появится в следующий раз на сцене. По словам Примадонны, у нее сейчас совсем другие ценности в жизни. Как можно больше времени она старается проводить со своими детьми. Также звезда сказала, что сейчас выступать часто ей уже не позволяет здоровье.

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Тэги:

Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМинскпрограмма "Доброе утро"
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Пугачева забыла слова у песни из-за выскочивших на сцену сына и дочери
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