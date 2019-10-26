Затмила маму: Алсу и ее младшая дочь выступили на одной сцене

Алсу давно стала многодетной мамой, но при этом она продолжает заниматься своей карьерой. Ее младшая дочь Микелла Абрамова в этом году прославилась благодаря шоу «Голос. дети». После этого у 11-летней девочки появилась своя армия поклонников. Алсу не скрывает, что ей было очень приятно наблюдать за тем, как у нее наследницы просят автограф. Певица не скрывает, что будет помогать дочке во всех ее начинаниях и в карьере. В первую очередь, она позаботилась о том, чтобы у ее детей было хорошее образование.

Похоже, что Микелла пойдет по стопам матери и свяжет свою жизнь со сценой. Накануне она приняла участие в джазовом концерте, который прошел в Доме музыки. Примечательно, что сначала выступила Алсу в белоснежном платье в пол. Она исполнила свой хит «Зимний сон» тв джазовой аранжировке. Она выглядела очень элегантно. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и оголил плечи.

Вслед за мамой на ту же сцену вышла ее младшая дочь. Микелла исполнила песню на английском языке. она предпочла более сдержанный стиль. Девочка была облачена в черный костюм, белую рубашку и блестящие кеды. Алсу наблюдала за ней из зала и, конечно, переживала за нее и волновалась. Поклонники сошлись во мнении, что наследница артистки обладает талантом и даже смогла затмить свою родительницу.

«Божественный дар, голос напоминает свою маму», «Согласна, ноты Алсу я тоже слышу, но голос Микеллы сильнее», «Есть голос, лучше, чем у мамы!», «Какая мощь в 11 лет», «Какая умница. Мурашки по коже. Талант», «Какая цельная растет девочка», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Микеллу также поддержала Лариса Долина. За кулисами она обняла юную певицу.