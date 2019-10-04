«Не готова их отпустить»: Алсу объяснила, почему ее дети не учатся за границей

Алсу состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым уже 13 лет. Она подарила своему возлюбленному троих детей: дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля. Средняя наследница артистки хочет пойти по ее стопам. Она занимается музыкой и поет. В этом году вся страна наблюдала за тем, как девочка выступала на шоу «Голос. Дети». А на днях Алсу вместе с Микеллой стала гостьей шоу «Пятница с Региной».

11-летняя дочь певицы рассказала, как ей удалось встретиться с Билли Айлиш. Также она призналась, что легко поет песни на английском языке, так как знает его в совершенстве. Влад Топалов, муж ведущей Регины Тодоренко отметил, что Микелла и ее сестра учатся с его сестрой Анной в интернациональной школе. Мама девочки решила пояснить, почему выбрала такое учебное заведение для наследников.

«У нас такая семья интернациональная. Я училась в Лондоне, Америке и где я только не училась. А там, в школе, есть и русский язык. Мы о нем не забываем. Я всегда говорю детям, что мы живем в России и это важно», — отметила Алсу. «Мне нравится, что дети счастливы. Они не как на каторгу идут и плачут. Они все лето ныли: „Когда начнется школа?“. Они считали дни, потом часы, потом минуты, когда же они пойдут в школу. Вот это, мне кажется, многого стоит», — добавила певица.

По словам девушки, ей очень нравится, в этой школе с малых лет детей учат состраданию, объясняют, что такое благотворительность. Артистка подчеркнула, что каждый год ученики собирают средства перед Новым годом и передают их в детские дома. «Это очень важно, дети растут не эгоистами. Дети растут с пониманием, что не всем хорошо на этом свете», — сказала Алсу. При этом она, что пока не готова отправить их учиться за границу. «Я не готова их отпустить», — призналась звезда.

А ваши дети учатся в обычной или частной школе?