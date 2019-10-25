Принца Чарльза возмутили откровения Гарри об Уильяме

По мнению отца герцога Сассекского, интервью принца Гарри в документальном фильме «Меган и Гарри: Путешествие в Африку» о непростых взаимоотношениях со старшим братом Уильямом, вредит репутации семьи

Принц Чарльз считает, что излишняя откровенность бросила тень на всю заграничную деятельность не только Гарри, но и самого Чарльза, а также Кембриджей, которые не так давно вернулись из Пакистана.

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По мнению сына Елизаветы Второй, Гарри и Меган пытаются «перетянуть оделяло на себя». При том, что весь год королевское семейство отрицало наличие каких-либо внутренних проблем между семьями братьев, интервью герцога Сассекского поставило под сомнение это утверждение, сообщает телеканал «360».

И хотя принц Гарри пытался немного смягчить «удар», сказав, что как и в любой семье, между братьями бывают хорошие и плохие дни, но несмотря на то, что их пути сейчас разошлись, он нежно любит брата и всегда готов прийти ему на помощь.

Кстати, некоторые источники предполагают, что отношения братьев могли испортиться из-за скоропалительной свадьбы Гарри и Меган. Якобы на вопрос Гарри о будущей женитьбе Уильям ответил, что не советовал бы ему торопиться, ссылаясь на то, что прежде чем жениться на с Кейт Миддлтон, он с ней встречался в течение восьми лет, сообщает сайт Радио «КП».