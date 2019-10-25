ЗВЕЗДЫ

Принца Чарльза возмутили откровения Гарри об Уильяме

Он уверен, что младший сын бросил тень на семью.

Принца Чарльза возмутили откровения Гарри об Уильяме
Принц Чарльз упрекнул принца Гарри, что он "тянет одеяло на себя" ФОТО: Global Look Press

По мнению отца герцога Сассекского, интервью принца Гарри в документальном фильме «Меган и Гарри: Путешествие в Африку» о непростых взаимоотношениях со старшим братом Уильямом, вредит репутации семьи

Принц Чарльз считает, что излишняя откровенность бросила тень на всю заграничную деятельность не только Гарри, но и самого Чарльза, а также Кембриджей, которые не так давно вернулись из Пакистана.

По мнению сына Елизаветы Второй, Гарри и Меган пытаются «перетянуть оделяло на себя». При том, что весь год королевское семейство отрицало наличие каких-либо внутренних проблем между семьями братьев, интервью герцога Сассекского поставило под сомнение это утверждение, сообщает телеканал «360».

И хотя принц Гарри пытался немного смягчить «удар», сказав, что как и в любой семье, между братьями бывают хорошие и плохие дни, но несмотря на то, что их пути сейчас разошлись, он нежно любит брата и всегда готов прийти ему на помощь.

Кстати, некоторые источники предполагают, что отношения братьев могли испортиться из-за скоропалительной свадьбы Гарри и Меган. Якобы на вопрос Гарри о будущей женитьбе Уильям ответил, что не советовал бы ему торопиться, ссылаясь на то, что прежде чем жениться на с Кейт Миддлтон, он с ней встречался в течение восьми лет, сообщает сайт Радио «КП».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяМеган Маркл и принц ГарриПринц Уильямпринц Чарльз
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Принца Чарльза возмутили откровения Гарри об Уильяме
Интересно?
Поделись с друзьями: