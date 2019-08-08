Принц Чарльз оказался копией Гарри на архивном фото

Принц Эндрю опубликовал черно-белый снимок королевской семьи, сделанный в Кларенс Хаусе в 1960 году.

Принц Эндрю является одним из немногих членов королевской семьи, у которого есть свой профиль в Instagram.

Как правило, герцог Йоркский использует аккаунт для освещения своей рабочей деятельности. Однако, порой, он делает исключение и делится с подписчиками снимками своих родных.

В одном из постов он выложил архивный снимок с королевой-матерью в день, когда она родилась. Примечательно, что эта дата совпала с еще одни событием — днем рождения Меган Маркл. Обе королевские особы родились 4 августа.

На черно-белом фото на коленях у своей царственной бабушки сидит сам герцог Йоркский — на фото ему шесть месяцев, а по бокам от именинницы стоят принцесса Анна и принц Чарльз. Снимок был сделан в 1960 году в Кларенс-Хаусе в честь 60-летнего юбилея королевы-матери.

Фанаты поблагодарили герцога Йоркского за такое увлекательное путешествие в прошлое. При этом многие из них нашли поразительное сходство юного Чарльза с его младшим сыном Гарри.

«Принц Чарльз выглядит тут как принц Гарри», — заметил один. «Принц Чарльз на фото похож на принца Гарри», — согласился другой.