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Принц Гарри раскрыл детали конфликта с братом

Нормальному отношению родственников мешает высокая занятость.

Принц Гарри раскрыл детали конфликта с братом
Принц Гарри/Фото: https://www.instagram.com/p/BwrgFO_hAvw/

Принц Гарри впервые за долгое время рассказал, что действительно кроется за затяжным молчанием между ним и Уильямом. Ряд важных заявление 35-летний герцог Сассекский сделал для документального фильма «Гарри и Меган: Африканское путешествие». В беседе с авторами ленты Гарри отметил, что ранее распространяющиеся слухи о том, что Меган Маркл разрушила доверительные отношения между братьями – не что иное, как ложь. Уильям и Гарри действительно не общаются так тепло, как делали это раньше, но причиной тому – слишком высокая занятость обоих.

Герцог Сассекский отметил, что он по-прежнему любит брата и знает, что брат испытывает такие же чувства к нему. Гарри пообещал, что всегда будет рядом с братом и верит – тот всегда поддержит его тоже. Представитель королевской четы резюмировал – в любой семье, даже если она королевская, возможны сложные моменты, но информация об открытой вражде не имеет под собой основы.

Напомним, в свободном доступе фильм о рабочем визите принца Гарри и Меган Маркл появился 20 октября. 50-минутная лента посвящена, однако, не только путешествию герцогов, но и их личным перипетиям, которые обычно скрываются от посторонних глаз.

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Британская королевская семьяГерцог и герцогиня Кембриджскиегерцоги СассекскиеМеган Маркл и принц ГарриПринц ГарриПринц Уильям
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Принц Гарри раскрыл детали конфликта с братом
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