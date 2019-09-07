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Принц Чарльз и Камилла обратились к народу Багамских островов

Королевская пара заявила, что посылает людям, пострадавшим от урагана, самое глубокое сочувствие.

Принц Чарльз и Камилла обратились к народу Багамских островов
Чарльз с женой. ФОТО:GETTY IMAGES

Принц Уэльский и герцогиня Корнуэлл опубликовали обращение к жителям Багамских островов. Чарльз поделился : «Мы хотим, чтобы вы знали, с какой болью мы сейчас наблюдаем за событиями на  Багамских островах, за народом, оказавшимся перед лицом такой трагедии, и как глубоко мы  были опечалены, услышав об ужасной гибели людей «.

По данным HELLO Чарльз  также добавил, что очень опасается. что его сообщение не может выразить всю полноту его скорби, учитывая масштабы бедствия. Королевская пара не остановится на словах сочувствия, вскоре на Багамы будет направлена благотворительная помощь.

Ранее свое заявление сделала и Елизавета, направив соболезнования генерал-губернатору Багамских островов сэру Корнелиусу Смиту.

Официальный список погибших от урагана Дориан составляет 30 человек. Но министр здравоохранения Багамских островов Дуэйн Сэндс предупредил, что  окончательный подсчет будет ошеломляющим. Острова Абако стали эпицентром урагана Дориан и самой разрушенной частью архипелага. Сотни, возможно тысячи людей все еще числятся пропавшими без вести. Напомним, ураган обрушился также на американский штат Северная Каролина.

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Принц Чарльз и Камилла обратились к народу Багамских островов
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