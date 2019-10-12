ЗВЕЗДЫ

Орбакайте заявила, что Ролан Быков имел большую значимость в ее судьбе

Певица поздравила режиссера фильма «Чучело», которому могло бы исполниться 90 лет.

Орбакайте заявила, что Ролан Быков имел большую значимость в ее судьбе
Кристина Орбакайте. фото: globallookpress.com

Кристина Орбакайте родилась в звездной семье. Она стала первенцем Аллы Пугачевой. Многие считали, что девушка будет расти в тени своей талантливой матери, но она еще в детстве показала, что тоже имеет не только артистические, но и актерские способности. В 12 лет наследница Примадонны снялась в картине «Чучело», которая вызвала широкий резонанс в обществе. До сих пор поклонники и коллеги восхищаются актерской игрой певицы в этом фильме.

12 октября режиссеру Ролану Быкову могло бы исполниться 90 лет. К сожалению, он скончался в 1998 году не дожив всего неделю до своего юбилея. Орбакайте вспомнила о дне рождения своего учителя.

«Невозможно передать его значимость в моей судьбе. Очень хочется, чтобы таких гениев помнили, по ним учились и ценили. Он смог проникнуть в души детей и взрослых, а Герои, им созданные и выстраданные надолго поселились в наших сердцах. С днём рождения, мастер!», — написала она в соцсети.

Артистка также опубликовала фото, на котором позирует в черном элегантном платье на фоне стены, где висит картина. На полотне Кристина запечатлена девочка, похожая на ее героиню в фильме Ролана. Поклонники отметили, что до сих пор любят работы режиссера. «Светлая память! „Чучело“ классика нашего кино», «Сегодня посмотрела фильм! Это супер! Вы такой талант!», «Фильм-шедевр!!! Ваша роль-безупречна!», «Всегда смотрю этот фильм и каждый раз под большим впечатлением и послевкусием… Спасибо за игру и за огромную работу», — высказались пользователи Сети.

А вы смотрели фильмы Быкова?

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звездные историиКристина ОрбакайтеРолан БыковЧучело
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Орбакайте заявила, что Ролан Быков имел большую значимость в ее судьбе
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