Звездный стиль

Орбакайте в белоснежном платье с запахом появилась на благотворительном фестивале

Певица выступила в Кремлевском дворце.

Орбакайте в белоснежном платье с запахом появилась на благотворительном фестивале
Кристина Орбакайте. фото: globallookpress.com

Кристину Орбакайте многие считают иконой стиля. Певица любит облачаться в элегантные и женственные образы. При этом в обычной жизни девушку можно увидеть в джинсах и футболке. В этом месяце артистка успела отметиться в платье трендового пудрового цвета, а также в комбинезоне с полупрозрачной накидкой. Обычно дочь Аллы Пугачевой не часто выходит в свет, но накануне у нее появился весомый повод появиться на публике.

В Кремлевском дворце состоялся фестиваль «Белая трость» для детей с проблемами зрения. Орбакайте выступила на сцене и подарила объятия маленьким поклонникам. Для такого случая певица облачилась в белоснежное платье с запахом с глубоким декольте и брошкой в виде звезды. Образ артистка дополнила бежевыми туфлями-лодочками, крупными сережками и неброским макияжем.

«Приняла участие в очень добром и красивом благотворительном фестивале „Белая Трость“», — написала Кристина.

Поклонники восхитились образом знаменитости и ее красотой. «Сама как тростиночка! Стройняшка!», «Самая стильная!», «Вау, вы изящная…», «Невероятная! Вам очень идёт белый цвет!», «Вы образец стиля, красоты и что называется породы!», «Стройняшка! Белый цвет к лицу ,очень торжественно, элегантно, как белая берёза!» — прокомментировали пост подписчики.

фото: instagram.com/orbakaite_k/

Напомним, что недавно исполнилось 50 лет с первой свадьбы Примадонны. Певица вышла замуж в 20 лет за артиста цирка Миколаса Орбакаса, но прожили вместе они только четыре года. Тогда и родилась Кристина. После этого Алла Борисовна еще четырежды выходила замуж.

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Орбакайте в белоснежном платье с запахом появилась на благотворительном фестивале
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