ЗВЕЗДЫ

Гены рулят: Орбакайте признали лучшей актрисой на премии «Прорыв года»

На церемонию звезда пришла в ярко-золотом жакете.

Гены рулят: Орбакайте признали лучшей актрисой на премии «Прорыв года»
Кристина Орбакайте. Фото Global look press

Кристина Орбакайте в последнее время все активнее пробует себя в качестве театральной актрисы. И, видимо, успешно, поскольку на премии «Прорыв года» от журнала Оксаны Федоровой Moda Tropical ей вручили заветную статуэтку. Орбакайте стала победительницей в номинации «Актерский прорыв».

Вот и на вручение премии Кристина приехала сразу после выступления в «Современнике», где она играла одну из главных ролей в спектакле «Двое на качелях». На церемонии звезда выглядела слегка уставшей, но мило общалась с журналистами и улыбалась в камеру.

На актрисе был надет стильный золотой блейзер, черная блуза в стиле «леди шик» с рюшами у горловины и такого же цвета облегающие брюки. Оксана Федорова усадила дорогую гостью рядом с собой.

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Гены рулят: Орбакайте признали лучшей актрисой на премии «Прорыв года»
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