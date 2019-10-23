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От простушки до красотки: Сябитова показала, как менялась ее внешность с годами

Главная сваха страны, как оказалось, ранее красила волосы в ярко-красный цвет и любила делать укладки.

От простушки до красотки: Сябитова показала, как менялась ее внешность с годами
Роза Сябитова. фото: globallookpress.com

Роза Сябитова является одной из самых известных свах страны и коллегой Ларисы Гузеевой по шоу «Давай поженимся». Ко всему прочему, женщина открыта для всего нового. Она ведет свой блог, где дает советы девушкам, находящимся в поиске второй половинки, и парам, у которых возникают трудности в отношениях. Ведущая не боится говорить даже на интимные темы. 57-летняя знаменитость привыкла ухаживать за собой, и находит способы держать себя в форме. Например зимой, она каждый день чистит снег у дома.

На днях Роза решила вспомнить, как она менялась с годами. Она продемонстрировала снимки разных лет. Как известно, шоу «Давай поженимся!» идет больше 10 лет. В самом начале работы на телевидении Сябитова носила длинные ярко-красные волосы, которые любила завивать и покрывать лаком. Позже ее цвет локонов перешел в более рыжий, но сваха по-прежнему делала разные укладки, которые порой смотрелись не очень удачно.

Спустя годы работы Сябитова стала выпрямлять волосы, делая более элегантную прическу, или собирать их в пучок. А не так давно она покрасила волосы в шоколадный оттенок и подстригла их по плечи. Своим поклонникам телеведущая предложила оценить ее старый имидж и новый. Большинство сошлись во мнении, что сваха сейчас выглядит лучше, чем когда-либо.

«Я конечно Гузееву люблю, но Вы всегда идеально выглядите в кадре!», «Нынешний цвет волос лучше. Да и вообще, вы на столько приятная женщина по характеру, что вам любой образ подходит», «Новый образ вам больше к лицу», «Чем возрастней, тем красивей, так держать», «Везде такая разная, то прям училка, то кокетка», — отозвались подписчики. Напомним, что минувшим летом Гузеева тоже сменила имидж. Она стала блондинкой и заверяет, что не жалеет о своем поступке.

А вам какая прическа звезды понравилась больше всего?

 

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От простушки до красотки: Сябитова показала, как менялась ее внешность с годами
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