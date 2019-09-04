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Сябитова вызвалась помочь Григорьеву-Аполлонову в поисках новой жены

В беседе с порталом Teleprogramma.pro телесваха прокомментировала слова певца о разводе с женой.

Сябитова вызвалась помочь Григорьеву-Аполлонову в поисках новой жены
Роза Сябитова готова помочь Андрею Григорьеву-Аполлонову. Фото: globallookpress.com

Роза Сябитова пообещала с легкостью найти Андрею Григорьеву-Аполлонову новую «вторую половинку», несмотря на его возраст. Если, конечно, исполнитель станет гостем программы «Давай поженимся!»

В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro главная сваха страны отметила, что мужчина успешен, когда у него есть машина, квартира и собственное дело, которое приносит ему доход. Важно, чтобы он мог прокормить семью. Тогда непременно найдется женщина, которая захочет связать с ним жизнь.

Все эти качества у Рыжего «Иванушки» есть, поэтому и невеста для него найдется с легкостью. Ведь стоит только «бросить клич», как к нему выстроится целая очередь из девушек. Тем более, выглядит 49-летний артист достаточно привлекательно.

«Жених завидный. А возраст в наше время для мужчины — не главное», – говорит Сябитова.

Напомним, у солиста группы «Иванушки International» и его супруги Марины Банковой подрастают двое сыновей. Проблемы в отношениях у пары начались уже давно. Ранее Андрей и Маша решили пожить отдельно, а накануне официально подтвердили, что разводятся.

Григорьев-Аполлонов рассказал в Instagram, что его зовут на шоу Андрея Малахова обсудить расставание с супругой. Исполнитель признался, что лучше станет участником скандальной телестройки «Дом-2» или обратится к Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой.

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Тэги:

Андрей Григорьев-АполлоновМарина БанковаПрограмма "Давай поженимся!"РазводРоза Сябитова

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Сябитова вызвалась помочь Григорьеву-Аполлонову в поисках новой жены
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