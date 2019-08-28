Сябитова дала совет женщинам, изменившим своим мужьям

Телевизионная сваха Роза Сябитова высказалась, как должна вести себя женщина, изменившая мужу. 57-летняя ведущая рассказала в Instagram историю одной из героинь передачи «Давай поженимся». Та изменила своему супругу и поспросила у известной свахи совета: признаваться об этом или нет.

Сябитова ответила, что семья нужна для того, чтобы люди имели право совершать ошибки, но в большей степени – быть прощенными за них. Телеведущая высоко оценила мужчин, которые способны простить жене измену, и призвала дам бороться за таких кавалеров. Но на самом деле она считает, что в подобных вещах не стоит признаваться.

«Лучше не рассказывайте правду ни при каких обстоятельствах. Не наказывайте мужчину, за свой грех. Несите крест наказания сами», — посоветовала Роза Раифовна.

больше по теме Сябитова призвала женщин не гнаться за богатыми мужчинами По мнению свахи, в ситуации подобного выбора девушка всегда будет зависима от супруга.

Напомним, Сябитова является соведущей «Давай поженимся» уже больше десяти лет, а профессиональной свахой — почти четверть века. Сама она дважды была замужем. Первый супруг умер от инфаркта, со вторым она рассталась после трех лет брака.

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