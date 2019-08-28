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Сябитова дала совет женщинам, изменившим своим мужьям

Телесваха считает, что изменщица должна нести свой крест сама.

Сябитова дала совет женщинам, изменившим своим мужьям
Роза Сябитова раздает советы, как устроить семейную жизнь. Фото: Russian Look

Телевизионная сваха Роза Сябитова высказалась, как должна вести себя женщина, изменившая мужу. 57-летняя ведущая рассказала в Instagram историю одной из героинь передачи «Давай поженимся». Та изменила своему супругу и поспросила у известной свахи совета: признаваться об этом или нет.

Сябитова ответила, что семья нужна для того, чтобы люди имели право совершать ошибки, но в большей степени – быть прощенными за них. Телеведущая высоко оценила мужчин, которые способны простить жене измену, и призвала дам бороться за таких кавалеров. Но на самом деле она считает, что в подобных вещах не стоит признаваться.

«Лучше не рассказывайте правду ни при каких обстоятельствах. Не наказывайте мужчину, за свой грех. Несите крест наказания сами», — посоветовала Роза Раифовна.

Напомним, Сябитова является соведущей «Давай поженимся» уже больше десяти лет, а профессиональной свахой — почти четверть века. Сама она дважды была замужем. Первый супруг умер от инфаркта, со вторым она рассталась после трех лет брака.

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Тэги:

«Давай поженимся!»брак и семьяизмена женыРоза Сябитовасупружеская измена

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Сябитова дала совет женщинам, изменившим своим мужьям
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