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«Боялась, что меня покусают»: Летучая скрылась от животных на капоте автомобиля

Известная телеведущая снялась в новом сезоне сериала «Ивановы-Ивановы». Ее персонажу довелось побывать на открытии зоопарка в автосалоне.

«Боялась, что меня покусают»: Летучая скрылась от животных на капоте автомобиля
Елена Летучая. фото: пресс-служба канала СТС

Елена Летучая до сих пор для многих ассоциируется с передачей «Ревизорро», хоть она уже несколько лет ее не ведет. Девушка снимается в похожей передаче «Летучий надзор», где проверяет качество обслуживания не только в кафе, но и в магазинах, а также в салонах красоты. Всегда одетая с иголочки телеведущая сталкивается с разными экстремальными ситуациями, а не так давно ей посчастливилось поработать с животными.

Уже скоро состоится премьера нового сезона сериала «Ивановы-Ивановы», в котором снялись Сергей Бурунов, Михаил Трухин, Анна Уколова, Семён Трескунов и другие известные персоны. Уже полюбившиеся зрителям две семьи, которые волей случая стали одной семьей, решают открыть контактный зоопарк и приглашают звезду из Москвы, чтобы она вела презентацию в воронежском автосалоне. Высокомерную и знойную красотку сыграла Летучая.

Вездесущий Леша Иванов, которого играет Трухин, решает открыть зоопарк прямо в автосалоне, но все это приводит к беде. Животные сбегают и пугают всех, кто оказывается рядом. Елене от страха приходится взобраться на капот автомобиля. Не каждый день она все же встречает в одном помещении енота, барана, крыс и настоящую рысь. Как рассказала телеведущая, а теперь еще и актриса, такие необычные партнеры в обычной жизни ее не пугают.

«Это не змеи и не волки, так что не страшно. Вообще я очень люблю животных, единственно, боялась, что меня покусают. Но, в целом, здорово принимать участие в проекте, который мне самой нравится», — поделилась Летучая.

Летучая взобралась на капот. фото
Летучая взобралась на капот. Фото: пресс-служба канала СТС

Она также отметила, что ее персонаж примерит наряд местных дизайнеров, а такое стоит увидеть. По словам телеведущей, сама она такое платье ни за что бы не выбрала. Елена очень любит брендовые вещи и постоянно ищет новых дизайнеров, чтобы примерить их творения.

Добавим, что также в четвертом сезоне зрители увидят Лизу Арзамасову, которая прославилась благодаря «Папиным дочкам». На этот раз она сыграет роль привлекательной аспирантки Анастасии, в которую влюбляется студент Ваня Иванов (Алексей Лукин). Чем закончатся приключения Летучей и станет ли Арзамасова новым членом семьи Ивановых, можно будет увидеть уже с 11 ноября на канале СТС. Новые серии будут выходить с понедельника по четверг в 19:00.

Лиза Арзомасова с партнерами по сериалу. Фото: пресс-служба канала СТС

 

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«Боялась, что меня покусают»: Летучая скрылась от животных на капоте автомобиля
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