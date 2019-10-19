Звездный стиль

40-летняя Летучая вслед за Сати Казановой позировала в лосинах

Бывшая ведущая программы «Ревизорро» не скрывает: поддерживать фигуру в тонусе ей помогает йога.

40-летняя Летучая вслед за Сати Казановой позировала в лосинах
Лена Летучая с супругом Юрием Анашенковым (Фото: Globallookpress.com)

40-летняя Елена Летучая опубликовала в Instagram свежее утреннее фото. В кадре экс-ведущая программы «Ревизорро» предстала во время занятия йогой. Вслед за Сати Казановой знаменитость облачилась в лосины, отдав предпочтение черному оттенку. По словам Елены, именно эта цветовая гамма стала ее любимой. Образ супруги Юрия Анашенкова дополнил спортивный топ. Летучая не стала скрывать, что надела костюм из собственной дизайнерской линейки.

По словам телеведущей, она привыкла полагаться исключительно на свой вкус. Если девушке не нравится какая-то вещь, она никогда ее не наденет. Даже для съемок Елена часто использует наряды из собственного гардероба. Летучая подметила, что если она все-таки решит обратиться за советом к модному эксперту, то обязательно лично выберет дизайнера, на мнение которого она сможет безоговорочно положиться.

Телеведущая не скрывает: как и другие представительницы российского шоу-бизнеса, она увлекается модой и старается не отставать от мировых тенденций. Без преувеличения Лена может назвать себя шопоголиком. В одном из интервью Летучая подметила, что отдает предпочтение классическим образам, добавив при этом, что бренд не так важен — главное,  чтобы вещь хорошо, красиво и женственно сидела на фигуре.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Елена ЛетучаяЗвездный стилькрасота вне возрастакрасота и здоровьекрасота и молодостьмода и стильСати Казанова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
40-летняя Летучая вслед за Сати Казановой позировала в лосинах
Интересно?
Поделись с друзьями: