40-летняя Летучая вслед за Сати Казановой позировала в лосинах

40-летняя Елена Летучая опубликовала в Instagram свежее утреннее фото. В кадре экс-ведущая программы «Ревизорро» предстала во время занятия йогой. Вслед за Сати Казановой знаменитость облачилась в лосины, отдав предпочтение черному оттенку. По словам Елены, именно эта цветовая гамма стала ее любимой. Образ супруги Юрия Анашенкова дополнил спортивный топ. Летучая не стала скрывать, что надела костюм из собственной дизайнерской линейки.

По словам телеведущей, она привыкла полагаться исключительно на свой вкус. Если девушке не нравится какая-то вещь, она никогда ее не наденет. Даже для съемок Елена часто использует наряды из собственного гардероба. Летучая подметила, что если она все-таки решит обратиться за советом к модному эксперту, то обязательно лично выберет дизайнера, на мнение которого она сможет безоговорочно положиться.

Телеведущая не скрывает: как и другие представительницы российского шоу-бизнеса, она увлекается модой и старается не отставать от мировых тенденций. Без преувеличения Лена может назвать себя шопоголиком. В одном из интервью Летучая подметила, что отдает предпочтение классическим образам, добавив при этом, что бренд не так важен — главное, чтобы вещь хорошо, красиво и женственно сидела на фигуре.