Арзамасова показала, чем живет вне съемочной площадки

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова открыто обсуждает с подписчиками личные темы. 24-летняя актриса, исполнившая роль отличницы Галины Сергеевны в ситкоме, считает, что снимки и тексты в соцсети не всегда отражают реальную жизнь человека.

Поэтому Арзамасова решила поделиться в Instagram видео, которое она записала «здесь и сейчас», продемонстрировав свой рабочий стол. На нем подписчики актрисы увидели многочисленные записки, диски и книги.

«Несколько секунд видео для тех, кто просил реальности. Мы уже с вами не раз обсуждали тему «подробности» инстаграма. И я всегда обращаю внимание подписчиков на то, что фотография и текст в социальной сети – это 3 или 5 минут личного времени, как вишенка на торте остальных 23-х часов и 55-ти минут суток. За любым событием стоят недели подготовки, между событиями – личное пространство, вмещающее в себя образование, общение, бытовые вопросы и много того, что даже близким людям не показывают», – написала актриса.

Среди многочисленных тетрадок с записями на столе фолловеры Арзамасовой заметили диск с фильмом «Однажды в Голливуде».

«За кадром» – самое оберегаемое, не нуждающееся в комментариях незнакомцев», – рассказала звезда «Папиных дочек».

«Лиза, ты – настоящая»; «Трудовые будни, записки актрисы! Где она, реальность? Если даже находясь рядом, люди не всегда одинаково видят одно и то же событие или явление», – заметили подписчики.

Ранее Лиза Арзамасова показала фолловерам свой детский снимок, на котором ей было 5 лет. Поклонники знаменитости пришли к выводу, что маленькая Лиза была очень милой и уже в таком юном возрасте проявляла артистические способности.