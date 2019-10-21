«Убивают и калечат»: Елена Летучая рассказала о роковом «уколе красоты»

Елена Летучая нередко делится в своем микроблоге поучительными историями о недобросовестных специалистах. На этот раз речь зашла о косметологии. Летучая рассказала историю девушки по имени Элина Бабичева. Как следует из рассказала Елены, она регулярно обращалась к косметологу ради «уколов красоты». Очередная такая процедура привела к тому, что сердце 29-летней Элины остановилось из-за анафилактического шока.

По словам Летучей, косметолог Юлия Качан свою вину не признает, настаивая, что в тот день делала только массаж лица. Тем не менее женщине было предъявлено обвинение. Как выяснилось позднее, у косметолога не было медицинского образования. Однако в течение двух лет она оказывала косметологические услуги в частном кабинете, в том числе те самые «уколы красоты» — инъекции ботокса. Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Летучая попросила подписчиков поддержать ее и распространить информацию о мошенниках. По ее словам, они «убивают и калечат» людей.