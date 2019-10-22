ЗВЕЗДЫ

Невестка Орбакайте впервые заговорила о будущих детях

Ранее девушка заверяла, что не готова стать мамой.

Невестка Орбакайте впервые заговорила о будущих детях
Кристина Орбакайте и Алена Краснова. фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Алена Краснова два года назад стала женой Никиты Преснякова, сына Кристины Орбакайте. Влюбленные счастливы вместе, но детей заводить не торопятся. Не раз девушку подозревали в беременности, но она опровергала слухи. По словам пары, они ходят насладиться свободой. Сейчас внук Аллы Пугачевой увлекается музыкой, а вот его избранница участвует в фотосессиях и активной ведет страничку в соцсетях.

Очень часто Краснова снимается в разных образах. Осенью она уговорила и своего супруга попозировать вместе с ней на фоне пожелтевших деревьев. По словам невестки Орбакайте, работа с фотографами так ее вдохновила, что теперь и она хочет научиться этому мастерству. Рассказывая об этом, девушка впервые заговорила о будущих наследниках.

«Вряд ли мое хобби перерастёт в коммерческую деятельность, моими подопечными станут друзья, в будущем наши дети, а дальше как пойдёт», — поделилась Алена.

Поклонники были рады тому, что у жены Преснякова появилось такое желание. Они дали ей советы касательно камеры. Многие не удержались и восхитились тем, как гармонично супруги смотрятся вместе. «Вы очень классные!! Счастья, красивых детей и любви», «Красивая пара! Ооооочень классные!!! Счастья вам!», «Вы такие клёвые!», — отозвались пользователи Сети.

Ранее Красновой так надоели вопросы о детях и материнстве, что она стала подшучивать и публиковать фото, на котором закатывает глаза, придерживая голову рукой,  с надписями: «Когда дети?».  Так девушка намекала, что устала от подобных вопросов. Возможно, что в ближайшие годы супруги изменят свое мнение и обзаведутся наследниками. Тем более, что Орбакайте не против стать бабушкой.

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Алена КрасноваЗвездные детиКристина Орбакайте последние новостиНикита Пресняков
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Невестка Орбакайте впервые заговорила о будущих детях
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