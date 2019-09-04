ЗВЕЗДЫ

Краснова призналась, что предложение Преснякова о браке стало для нее неожиданным

22-летняя невестка Аллы Пугачевой заговорила о личном.

Краснова призналась, что предложение Преснякова о браке стало для нее неожиданным
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова в Stories ответила на анонимные вопросы подписчиков, использовав формат викторины. Так, один из поклонников модели спросил девушку о раннем замужестве.

По словам невестки Аллы Борисовны, она всегда мечтала создать свою семью. При этом девушка не оказывала на своего избранника никакого давления, считая, что инициатива должна исходить именно от мужчины. Предложение Никиты стало для Алены полной неожиданностью.

Алена Краснова высказалась о раннем замужестве (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

«Никогда не намекала. Считаю, это неприемлемым в принципе в отношениях. Предположение руки и сердца, по моему мнению, должно полностью исходить от мужчины. А своими намеками вы раскрываете все карты, и даете понять, что на тысячу процентов скажете «Да». Так не интересно. Для меня это было нежданно. Я даже не догадывалась, хотя очень хорошо знаю Никиту, особенно, когда он что-то задумает», — отметила Алена.

Напомним, что этим летом пара отметила годовщину супружеской жизни. Никита Пресняков сыграл свадьбу в июле 2017 года.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена КрасноваЗвездный стильНикита Пресняков

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Краснова призналась, что предложение Преснякова о браке стало для нее неожиданным
Интересно?
Поделись с друзьями: