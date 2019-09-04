Краснова призналась, что предложение Преснякова о браке стало для нее неожиданным

22-летняя Алена Краснова в Stories ответила на анонимные вопросы подписчиков, использовав формат викторины. Так, один из поклонников модели спросил девушку о раннем замужестве.

По словам невестки Аллы Борисовны, она всегда мечтала создать свою семью. При этом девушка не оказывала на своего избранника никакого давления, считая, что инициатива должна исходить именно от мужчины. Предложение Никиты стало для Алены полной неожиданностью.

«Никогда не намекала. Считаю, это неприемлемым в принципе в отношениях. Предположение руки и сердца, по моему мнению, должно полностью исходить от мужчины. А своими намеками вы раскрываете все карты, и даете понять, что на тысячу процентов скажете «Да». Так не интересно. Для меня это было нежданно. Я даже не догадывалась, хотя очень хорошо знаю Никиту, особенно, когда он что-то задумает», — отметила Алена.

Напомним, что этим летом пара отметила годовщину супружеской жизни. Никита Пресняков сыграл свадьбу в июле 2017 года.