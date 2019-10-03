Звездный стиль

Невестка Орбакайте разбавила монохромный образ белыми бриджами

Алена Краснова устроила фотосессию среди осенних деревьев.

Невестка Орбакайте разбавила монохромный образ белыми бриджами
Алена Краснова. фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Алена Краснова уже два года является женой Никиты Преснякова, сына Кристины Орбакайте. Влюбленные счастливы вместе, но детей заводить не торопятся. Внук Аллы Пугачевой увлекается музыкой и старается заниматься карьерным ростом, а вот его избранница участвует в фотосессиях и активной ведет страничку в соцсетях, где время от времени дает советы подписчикам. Супруги много путешествуют. Не раз Алена также уезжала в отпуск без возлюбленного.

После отдыха в Турции она вернулась в Москву. Как только листва деревьев окрасилась в цвета осени, она устроила фотосессию. Краснова предстала в коричневом свитере, бежевом облегченном пальто и массивных ботинках. Монохром она разбавила белыми бриджами, которые стали изюминкой осеннего «лука».

«Сейчас самое то для того, чтобы вытащить кого-то близкого из дома и провести свой день в уютной атмосфере, гуляя по таким красочным улицам!» — посоветовала девушка.

Поклонники восхитились красочными кадрами. «Вот это ножки, такие изящные! Внуку Пугачевой повезло!», «А фото все классные. И вы классная», «Очень красивая осенняя фотосессия получилась! А вы так хороши!», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что на днях свой осенний образ показала и Алла Пугачева. Она сводила детей в планетарий. При этом певица оделась в молодежном стиле в платье и косуху.

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Алена КрасноваЗвездный стильмодная фотосессияНикита Пресняков
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Невестка Орбакайте разбавила монохромный образ белыми бриджами
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