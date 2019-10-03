Невестка Орбакайте разбавила монохромный образ белыми бриджами

Алена Краснова уже два года является женой Никиты Преснякова, сына Кристины Орбакайте. Влюбленные счастливы вместе, но детей заводить не торопятся. Внук Аллы Пугачевой увлекается музыкой и старается заниматься карьерным ростом, а вот его избранница участвует в фотосессиях и активной ведет страничку в соцсетях, где время от времени дает советы подписчикам. Супруги много путешествуют. Не раз Алена также уезжала в отпуск без возлюбленного.

После отдыха в Турции она вернулась в Москву. Как только листва деревьев окрасилась в цвета осени, она устроила фотосессию. Краснова предстала в коричневом свитере, бежевом облегченном пальто и массивных ботинках. Монохром она разбавила белыми бриджами, которые стали изюминкой осеннего «лука».

«Сейчас самое то для того, чтобы вытащить кого-то близкого из дома и провести свой день в уютной атмосфере, гуляя по таким красочным улицам!» — посоветовала девушка.

Поклонники восхитились красочными кадрами. «Вот это ножки, такие изящные! Внуку Пугачевой повезло!», «А фото все классные. И вы классная», «Очень красивая осенняя фотосессия получилась! А вы так хороши!», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что на днях свой осенний образ показала и Алла Пугачева. Она сводила детей в планетарий. При этом певица оделась в молодежном стиле в платье и косуху.

А вам понравился образ Красновой?