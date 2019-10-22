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Слухи о нетрадиционной ориентации довели Дакоту до слез

Певица призналась, что давно так не смеялась над сочинениями журналистов.

Слухи о нетрадиционной ориентации довели Дакоту до слез
Рита Дакота/Фото: https://www.instagram.com/p/B3zC7DIC4Ls/

Слухи о нетрадиционной связи певицы Дакоты с ее подругой довели знаменитость до слез. Поводом для столь бурной реакции артистки стали появившиеся заметки, в которых сообщается, что Дакота якобы испытывает особую тягу к блогеру Елене Блиновской. Девушек не так давно видели держащимися за руки на одном из светских мероприятий.

В личном микроблоге в Instagram Дакота призналась, что увидев эту новость, очень долго смеялась. Опубликованная информация настолько сильно развеселила певицу, что та смеялась, утирая слезы. Успокоившись же, Дакота заявила, что не будет привлекать юристов к разбирательству по поводу обнародованной информации и отметила, что все появляющееся в Сети про нее – неправда.

Рита Дакота
Рита Дакота/Фото: скриншот https://www.instagram.com/ritadakota/

«С одной стороны, это очень смешно. А с другой…Мне хочется обратиться к своему фан-клубу – все, что про меня говорят в Интернете – вранье. Все, за исключением тех передач, где я сижу в кадре и говорю своим ртом. Разумеется, с Маратом Сафиным я была не знакома. С Леной Блиновой мы тоже не встречаемся, я не являюсь матерью ни одного из ее детей. С ней мы не спим!», — разразилась гневной тирадой она.

Отметим, в прессе достаточно часто появляются слухи о новых отношениях певицы Дакоты. Однако сама артистка неоднократно признавалась, что по-прежнему испытывает чувства к бывшему мужу Владу Соколовскому.

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Слухи о нетрадиционной ориентации довели Дакоту до слез
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