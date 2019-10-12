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Дакота похвасталась покупкой шикарной квартиры

Певица призналась, что мечтала приобрести недвижимость с самого детства.

Дакота похвасталась покупкой шикарной квартиры
Дакота/Фото: https://www.instagram.com/p/B3Ri2iGgXRz/

Певица Дакота похвасталась покупкой шикарной квартиры. Как стало известно, артистка внезапно отправилась в Минск якобы под предлогом «секретной операции». Все это время девушку сопровождал ее брат. Некоторое время Дакота интриговала подписчиков, скрывая, чем именно она занимается, а затем отметила – она приобрела недвижимость. В скором времени девушка передаст ее матери, ведь именно ее Дакота хочет сделать собственницей жилья.

Сама певица отметила, что давно мечтала приобрести жилье для родительницы. Чтобы приблизить покупку, Дакота даже клеила на доску визуализации картинки из журналов. Артистка до сих пор не верит, что ее желание сбылось.

«Вот она, светлая просторная, на самом последнем этаже, с мансардой и выходом на крышу, в самом любимом мамином районе», — поведала она.

Бывшая супруга Влада Соколовского подчеркнула, что реализовать желание ей удалось с помощью терпения и стабильных накоплений – Дакота достаточно давно откладывала деньги, зарабатываемые с помощью ротаций и платных скачиваний треков.

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Дакота похвасталась покупкой шикарной квартиры
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