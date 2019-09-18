Рита Дакота сравнила дочь с Маколеем Калкиным

Певица Рита Дакота призналась поклонникам, что никак не может понять, на кого больше похожа ее дочь Мия. Напомним, малышке скоро исполнится два года, она родилась в браке артистки с другим исполнителем — Владом Соколовским. Сейчас супруги в разводе.
Сейчас певица отдыхает вместе с ребенком в Греции. Она выложила в Instagram совместную фотографию с девочкой и спросила у подписчиков, похожа ли она на нее.
«Мия как хамелеон! День — я, день — Влад, день — моя мама, день — Маколей (очевидно, Маколей Калкин, исполнитель главной роли в культовом фильме «Один дома». — Прим. авт.). Вот сегодня кто?» — написала 29-летняя артистка.
Подписчики, конечно, называли разные варианты, но чаще всего в комментариях встречалось имя американской звезды.
Напомним, недавно Рита заявила, что всё еще любит Влада Соколовского, хоть он ей и изменял во время брака. Певица сохранила с бывшим мужем хорошие отношения и рада, что именно он — отец ее ребенка.
А на кого, по-вашему, похожа маленькая Мия?