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Рита Дакота сравнила дочь с Маколеем Калкиным

Звездная мама и ее поклонники считают, что девочка похожа на звезду фильма «Один дома».

Рита Дакота сравнила дочь с Маколеем Калкиным
Рита Дакота спросила, на кого похожа ее дочь. Фото: Komsomolskaya Pravda

Певица Рита Дакота призналась поклонникам, что никак не может понять, на кого больше похожа ее дочь Мия. Напомним, малышке скоро исполнится два года, она родилась в браке артистки с другим исполнителем — Владом Соколовским. Сейчас супруги в разводе.

Сейчас певица отдыхает вместе с ребенком в Греции. Она выложила в Instagram совместную фотографию с девочкой и спросила у подписчиков, похожа ли она на нее.

«Мия как хамелеон! День — я, день — Влад, день — моя мама, день — Маколей (очевидно, Маколей Калкин, исполнитель главной роли в культовом фильме «Один дома». — Прим. авт.). Вот сегодня кто?» — написала 29-летняя артистка.

Подписчики, конечно, называли разные варианты, но чаще всего в комментариях встречалось имя американской звезды.

Рита Дакота
Большинство поклонников Риты Дакоты считают, что ее дочь похожа на Калкина. Фото: instagram.com/ritadakota/

Напомним, недавно Рита заявила, что всё еще любит Влада Соколовского, хоть он ей и изменял во время брака. Певица сохранила с бывшим мужем хорошие отношения и рада, что именно он — отец ее ребенка.

А на кого, по-вашему, похожа маленькая Мия?

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Рита Дакота сравнила дочь с Маколеем Калкиным
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