Рита Дакота сравнила дочь с Маколеем Калкиным

Звездная мама и ее поклонники считают, что девочка похожа на звезду фильма «Один дома».

Певица Рита Дакота призналась поклонникам, что никак не может понять, на кого больше похожа ее дочь Мия. Напомним, малышке скоро исполнится два года, она родилась в браке артистки с другим исполнителем — Владом Соколовским. Сейчас супруги в разводе.

Сейчас певица отдыхает вместе с ребенком в Греции. Она выложила в Instagram совместную фотографию с девочкой и спросила у подписчиков, похожа ли она на нее.

«Мия как хамелеон! День — я, день — Влад, день — моя мама, день — Маколей (очевидно, Маколей Калкин, исполнитель главной роли в культовом фильме «Один дома». — Прим. авт.). Вот сегодня кто?» — написала 29-летняя артистка.

Подписчики, конечно, называли разные варианты, но чаще всего в комментариях встречалось имя американской звезды.

Напомним, недавно Рита заявила, что всё еще любит Влада Соколовского, хоть он ей и изменял во время брака. Певица сохранила с бывшим мужем хорошие отношения и рада, что именно он — отец ее ребенка.

больше по теме Рита Дакота прервала песню на концерте в Кремле из-за звукорежиссера На первом куплете певица остановилась и попросила убрать посторонние разговоры из наушника.

А на кого, по-вашему, похожа маленькая Мия?