Терешина отпраздновала крещение сына в дорогом ресторане Москвы

Сразу после мероприятия певица вместе с супругом отправилась в заведение, чтобы выпить вина.

Певица и модель Таня Терешина отпраздновала крестины сына. На мероприятие знаменитость собрала близких друзей семьи. Крестным отцом 10-месячного Арсения-Остапа стал друг пары Артем.

Отметим, что, несмотря на свою медийную открытость, Терешина до сих пор не показала поклонникам сына. Татьяна фотографирует малыша, но регулярно скрывает его лицо. Не исключено, что певица ждала таинства, чтобы обеспечить малыша защитой от сглаза. Сама Терешина призвала всех неравнодушных поздравить их чету с событием.

«Фотографии с самих крестин я вам обязательно покажу, вместе с личиком нашего малипусика, но попозже», — пообещала она.

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Сразу после мероприятия Татьяна совместно с супругом отметила его вином в дорогом столичном ресторане. Для этого пара выбрала необычный формат заведения – ресторан-бутик на Остоженке. Экс-солистка Hi-Fi резюмировала, что важное событие прошло для их четы идеально, интерьер заведения полностью соответствовал настроению гостей. На память же о важном дне остались многочисленные кадры семейной идиллии.